في غياب فائز.. جائزة "ميجا مليونز" الأمريكية تصل إلى 785 مليون دولار
تراكمت جائزة السحب الكبرى في الولايات المتحدة "ميجا مليونز" إلى نحو 785 مليون دولار، بعدما لم يحقق أي مشارك الأرقام الرابحة، باستثناء فائز جزئي حصل على مليون دولار.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت أنه لم يكن هناك فائز بالجائزة الكبرى في سحب Mega Millions (ميجا مليونز) ليلة الجمعة، ما يعني أن الجائزة الأولى سترتفع إلى ما يقدر بنحو 785 مليون دولار ليلة الثلاثاء المقبل.
وأشارت الشبكة إلى أن الأرقام التي تم سحبها مساء الجمعة كانت 1 ، 3 ، 6 ، 44 ، 51 والكرة الضخمة استقرت على رقم 7 ، مضيفة أن لاعبا واحدا في ولاية أوهايو حقق الكرات البيضاء الخمس وحصل على جائزة قدرها مليون دولار.
وأوضحت الشبكة أنه تم الفوز بالجائزة الأولى للعبة البالغة 1.537 مليار دولار عام 2018، وأنه في عام 2022 حقق الفائز في ولاية إلينوي جميع الأرقام الستة وحصل على الجائزة الأولى بمقدار 1.337 مليار دولار.
وقالت الشبكة: "الجائزة الكبرى يوم الثلاثاء ستكون رابع أكبر جائزة في تاريخ اللعبة في الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن الفائز الذي يختار تلقي الجائزة بالأقساط السنوية على مدى 29 عامًا سيحصل على 785 مليون دولار، بينما سيحصل الفائز الذي يختار الدفع نقدا مرة واحدة على حوالي 395 مليون دولار، وفقًا لمسؤولي اليانصيب.
وفي عام 2021 ربح لاعب يانصيب محظوظ، في ولاية ميشيغان الأمريكية حوالي مليار دولار، وهي ثالث أكبر سحب يانصيب في تاريخ أمريكا.
وقال مسؤولو اليانصيب إنها ثاني أكبر جائزة في تاريخ "ميغا مليونز"، وثالث أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.
ويمكن للفائز الذي لم تعرف هويته بعد الاختيار بين الحصول على المبلغ بطريقة طويلة الأجل، أو الحصول على الجائزة نقدا وبشكل فوري قبل الضرائب.
وتباع بطاقات جائزة "ميجا مليونز" في 45 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأمريكية، وفقا للشبكة التي لفتت إلى أن احتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى، هي واحد من كل 302 مليون مشترك.