في غياب فائز.. جائزة "ميجا مليونز" الأمريكية تصل إلى 785 مليون دولار

وأشارت الشبكة إلى أن الأرقام التي تم سحبها مساء الجمعة كانت 1 ، 3 ، 6 ، 44 ، 51 والكرة الضخمة استقرت على رقم 7 ، مضيفة أن لاعبا واحدا في ولاية أوهايو حقق الكرات البيضاء الخمس وحصل على جائزة قدرها مليون دولار.

وأوضحت الشبكة أنه تم الفوز بالجائزة الأولى للعبة البالغة 1.537 مليار دولار عام 2018، وأنه في عام 2022 حقق الفائز في ولاية إلينوي جميع الأرقام الستة وحصل على الجائزة الأولى بمقدار 1.337 مليار دولار.

وقالت الشبكة: "الجائزة الكبرى يوم الثلاثاء ستكون رابع أكبر جائزة في تاريخ اللعبة في الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن الفائز الذي يختار تلقي الجائزة بالأقساط السنوية على مدى 29 عامًا سيحصل على 785 مليون دولار، بينما سيحصل الفائز الذي يختار الدفع نقدا مرة واحدة على حوالي 395 مليون دولار، وفقًا لمسؤولي اليانصيب.