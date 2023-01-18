حقائق فريدة عن "خاتم الزواج" لدى اليهود

رغم أن عمر الديانة اليهودية الذي يتجاوز ثلاثة آلاف سنة، إلا أن عادة "تبادل الخواتم" في حفلات الزفاف لم تتم إلا قبل 1400 سنة فقط، وفقا لموقع The Knot.

وتقول حركة "حباد" ( أكبر منظمة يهودية في العالم)، إنه لا يوجد أي قوانين تشير إلى أهمية ارتداء خواتم الزفاف في التلموذ (المصدر الأول للشريعة اليهودية).

وبحسب موقع "ليرن ريليدجيس" learn religious تنص الشريعة على أنه يمكن عقد الزواج اليهودي من خلال 3 طرق وهي: "إبرام عقد"، أو "إقامة علاقة جنسية"، أو "تقديم شيء ثمين".

وتبادل العروسان على مر التاريخ كتب الصلاة والفاكهة وسندات الملكية والعديد من الأشياء الأخرى، حتى أصبح الخاتم من أبرز الهدايا التي يقدمها العريس لعروسه، وقبولها للخاتم يعني موافقتها على الزواج.

دون أحجار أو ثقوب

وبحسب الشريعة اليهودية، يجب أن تكون خواتم الزواج معدنية دون أحجار كريمة أو ثقوب، كما يُفضل أن تكون أثمن من البروت، وهو نوع قديم من العملات التي تساوي نحو أربعة أخماس بنس.