حكم قضائي في اتهام أمير طعيمة لزوجته بالسب والقذف

قضت محكمة الجنح بمصر يوم أمس الثلاثاء، برد الدعوى المقامة من الشاعر المصري أمير طعيمة، ضد زوجته السابقة المطربة المعتزلة جيني كامل، والذي يتهمها فيها بالسب والقذف، إلى جهات التحقيق لإنذار المدعى عليه.

وكان الشاعر أمير طعيمة تقدم بدعوى قضائية ضد زوجته السابقة وأم أبنائه المغنية المعتزلة جيني طعيمة، على إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل كمبوند بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بسبب غضبها لعلمها بزواجه بامرأة أخرى.

وكانت جيني أعلنت في يناير الماضي، عن طلاقها من أمير طعيمة عبر حسابها في فيسبوك قائلة: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصالًا، وسيبقى أمير والد أولادي وجدَّ أحفادي، له الود والتقدير، الحمد لله".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت جيني انفصالها عن أمير طعيمة، مشيرة إلى أنها ستظل تحترمه وتعتز به.

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وشاركت جيني، منشورًا تتهم فيه أكرم حسني بأنه السبب في تدهور علاقتها بزوجها أمير طعيمة، عبر حسابها على فيسبوك، وقالت: "سبب رئيس في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها".

وأضافت "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش زعزعة ولا قرَّب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معهم ناس بتسمّم أفكارهم".

وتابعت جيني "استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك، ولو أنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو".