مصر.. ممرضة تُضرم النيران عمدا بمستشفى حلوان

شهد مستشفى حلوان العام في مصر واقعة أثارت موجة من الصدمة والاستياء، بعدما أقدمت إحدى الممرضات على إضرام النيران عمدًا في عدد من غرف المستشفى، بسبب خلافات مع مديرها، ما أسفر عن اندلاع حريق في قسم الرعاية المركزة الواقع بالطابق الثالث.

وبحسب صحف محلية، فقد تسببت النيران بحالة من الذعر بين المرضى والعاملين، إلا أن سرعة تدخل قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة، فقد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من عربات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفور اندلاع الحريق، فُرض طوق أمني حول المستشفى لتأمين الموقع وتسهيل عمليات الإجلاء، فيما سارعت الأطقم الطبية بالتعاون مع رجال الحماية المدنية إلى إجلاء 16 مريضًا من غرف الرعاية المركزة إلى أماكن آمنة ومستشفيات مجاورة، في غضون دقائق معدودة، حفاظًا على سلامتهم.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية ومشاهد كاميرات المراقبة إشعال الممرضة المتهمة النيران عمدًا في أكثر من غرفة داخل القسم، بسبب خلافات سابقة مع مديرها في العمل، كما اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكابها الواقعة، ما عزز من فرضية العمدية في الجريمة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات والمشاهد المصورة، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إضرام النيران عمدًا داخل منشأة خدمية، في جريمة تُعد من الجرائم الجسيمة التي تهدد الأرواح وتعرض الممتلكات العامة للخطر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وتقدير حجم الأضرار المادية التي خلّفها الحريق، في وقتٍ أنهت فيه قوات الحماية المدنية عمليات التبريد بالكامل، مع تأكيد رسمي أن الحريق مفتعل وتم بفعل فاعل.