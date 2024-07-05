وفاة طفلة أثناء مساعدتها لوالدتها تثير شكوك الشرطة العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن طفلة في العاشرة من عمرها توفيت إثر تعثرها بعصا "مساحة أرض" كانت تستعملها في أثناء مساعدة والدتها في التنظيف، مؤكداً أن فريق التحقيق غير مقتنع برواية الأم حول الحادثة.

وقال المصدر، الذي يحمل رتبة "رائد"، لـ"إرم نيوز":"إحدى مستشفيات مدينة كركوك تلقت حالة لطفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وكانت قد قطعت شرايين سقف فمها وبلعومها، وهي تنزف، حيث بذل الطاقم الطبي كل جهوده لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة نتيجة فقدانها الكثير من الدم وامتلاء رئتيها بالدم، بحسب الأطباء في المستشفى".

وأضاف: أن "البرتوكول الأمني العام في المستشفيات يقضي بتدخل عناصر الشرطة المتواجدين في المستشفى بالسؤال والاستفسار عن أي حالة طبية تدخل المستشفى بسبب حوادث، لذا بدأت الشرطة تحقيقاتها في تلك الحادثة الغريبة".

وبين المصدر، أن "والدة الطفلة، أردوهان محمد، قالت إن طفلتها كانت تساعدها في تنظيم المنزل، وهي كانت تمسك بعصا خشبية لماسحة الأرض، حينما تعثرت فتكسرت العصا لتدخل في بلعوم الطفلة وتسبب لها كل هذه الجروح البليغة".

وأكد أن فريق التحري شُكِّل بعد الاستماع إلى شهادة الأم، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادثة، إذ لم تقتنع الأجهزة الأمنية برواية ذوي الضحية"، التي لا يمكن أن تحدث إلا في الأفلام، بحسب أقوال المصدر.