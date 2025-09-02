أردوغان: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء

منوعات

وفاة متنزّه مسن بعد هجوم أبقار في جبال الألب

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 11:34 ص

لقي متنزّه يبلغ من العمر 85 عاما حتفه بعد أن دهسه قطيع من الأبقار هو وزوجته خلال نزهتهما مع كلبهما في جبال الألب بمنطقة رامساو أم داششتاين بمقاطعة ستيريا، حسبما أفادت الشرطة المحلية يوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، ماركوس لامب، أن الزوجين كانا يسيران باتجاه كوخ جبلي بعد ظهر الأحد، حين انقضّ عليهما قطيع مكون من تسع أبقار، بينها ثلاثة عجول؛ ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة.

وهرع متنزّهون وموظفو الكوخ القريب لتقديم الإسعافات الأولية، ونُقل الزوجان إلى مستشفى في سالزبورغ، حيث توفي الرجل متأثرًا بجراحه قبل إجراء عملية جراحية طارئة.

تجري النيابة العامة تحقيقا في ملابسات الحادث، بينما سيُجرى تشريح الجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة.

وتعتبر هجمات الأبقار المميتة نادرة في النمسا، التي تُعدّ جبالها وجهة سياحية شهيرة حيث ترعى الأبقار بحرية.

وقد شهدت البلاد حادثا مشابها في عام 2024 عندما لقيت امرأة حتفها أثناء ممارسة رياضة المشي؛ ما دفع الحكومة النمساوية لإصدار مدونة سلوك للمتنزهين تتضمن تعليمات للحفاظ على مسافة آمنة من الأبقار وربط الكلاب لتقليل المخاطر.

