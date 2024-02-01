أول تعليق رسمي على أنباء الاعتداء على فتاة سعودية في أمريكا

نفت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض أي طالبة سعودية في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي، بدوافع عنصرية.

وجاء تعليق السفارة في بيان "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة إكس بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي مواطنة سعودية".

وأفادت السفارة بأنه "بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها".