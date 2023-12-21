دبي تعلن خطة التحوّل إلى الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ مبادرة خضراء جديدة موجّهة لشركات توصيل الطلبات، تتلخص في التحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في هذا القطاع.

وتتضمن الخطة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وقال مهند خالد المهيري مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، "يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2030، الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حاليا مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف المهيري: "تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه".