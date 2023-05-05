وائل جسار يُطمئن جمهوره في أول ظهور له بعد وعكة صحية

طمأن الفنان وائل جسار جمهوره عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، الخميس، تسببت بغيابه عن المشاركة في حفل "روائع الموجي" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وأكد "جسار" حدوث عارض صحي معه قبل الحفل بلحظات بسبب الإرهاق الشديد، ما أدى إلى ارتفاع ضغطه، وعدم قدرته على الغناء في الحفل.