بسام كوسا: قسم كبير من العاملين في صناعة الدراما أرباع أميين

أوضح الفنان السوري بسام كوسا أن الكثير من كتاب الدراما ومخرجيها، بالإضافة إلى بعض الممثلين، هم من الأرباع أميين، وأن مهنة التمثيل تحولت إلى ستارة لممارسة مهن أخرى.

وأشار كوسا في حوار على قناة "روسيا اليوم"، إلى أن هؤلاء يشكلون لوبيًا قويًا قادرًا على التحكم في صناعة الدراما، بل وإن بعضهم يعترض على وجوده في بعض الأعمال، مستخدمين في ذلك سلطتهم ومفاتنهم وذكاءهم الاصطناعي.

كما تحدث كوسا عن الوضع في سوريا قائلاً: "المصاب الذي تعرضت له سوريا كان مرعبًا، وقد يهدم أكبر الدول في العالم. مؤسساتنا ضربت، اقتصادنا دُمّر، أكثر من 6000 معمل سُرِقَت، وآثارنا نُهِبَت. هناك من لا يزال يعتقد أن هناك سببًا أو جهة معينة مسؤولة عن ذلك، لكنني أرى أن زراعة الكيان الإسرائيلي بيننا هي محور الأزمات في المنطقة".

وأضاف: "من سافر خارج سوريا، سواء بسبب الخوف أو بسبب الاقتتال، أو خوفًا على أولاده أو لموقفه السياسي من الحكومة، هذا حقهم وموقفهم مبرر بالنسبة لي. لكنني أعارض فكرة أن أولئك الذين غادروا سوريا قد خَوَّنوا كل من بقي فيها".