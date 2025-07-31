أمريكي يتفاجأ بثعبان ضخم داخل حمام منزله (صورة)

استدعى أحد سكان مدينة ديري في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية الشرطة بعد اكتشافه ثعبانا بطول متر ونصف المتر داخل حمام شقته.

وأفادت شرطة ديري في منشور على "فيسبوك"، يوم الاثنين 28 يوليو بأن الثعبان، الذي ظهرت صورته وهو مستلقٍ فوق المرحاض ويمتد في حوض الاستحمام، وُجد في مكان غير متوقع داخل المنزل.

وعلّق حساب الشرطة بشكل طريف: "سسسسسسسسسسسسسس، هل يفتقد أحد شيئًا؟"، قبل أن يتم تحديث المنشور لاحقًا ليُعلِن العثور على مالك الثعبان.

وشهد المنشور تفاعلا واسعا من الجمهور بين تعليقات طريفة وتساؤلات حول كيفية دخول الثعبان إلى الشقة؛ إذ عبر البعض عن دهشتهم من احتمال دخوله عبر مجاري المياه أو حتى المرحاض.

وفي بيان رسمي، وصف قائد شرطة ديري فيرن توماس الثعبان بأنه "وديع"، مؤكدا أنه تم التعرف على مالكه من بين جيران السكان وإعادة الثعبان إليه بسلام. وأضاف أن سبب تسلل الثعبان إلى الشقة لا يزال مجهولا.

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يُذكر أن ثعبان الكرة الأليف، الذي يُعتقد أنه النوع نفسه، يُربى عادة كحيوان أليف. وعلى الرغم من قدرته على العض إذا ما استُفز، فهو غير سام، ولا تشكل لدغته خطورة قاتلة، مع ضرورة تلقي الرعاية الطبية عند التعرض للدغة لتجنب حدوث عدوى.

ورغم ندرة هذه الحوادث، تم تسجيل حالات مشابهة مؤخرا في مناطق أخرى مثل أستراليا وولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، حيث وُجدت ثعابين داخل الحمامات وتم التعامل معها بأمان.