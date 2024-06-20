في واقعة صادمة.. وفاة عروس مصرية في أثناء حفل زفافها

شهد صعيد مصر واقعة مفجعة خلال الساعات الماضية، إذ توفيت عروس في أثناء الاحتفال بزفافها، وتحول الفرح إلى جنازة، والسعادة إلى حزن وبكاء.

وكانت العروس نانسي، صاحبة العشرين عامًا، ترقص فرحًا بزفافها مع حبيب عمرها، مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وتجمع حولها الأهل والأصدقاء، إلا أنها وبعد انتهاء الحفل شعرت بألم شديد في صدرها، وضيق في التنفس، الأمر الذي دفع الأهل والعريس إلى نقلها فورًا إلى أقرب مستشفى بفستانها الأبيض.

وأفجع الأطباء الأهل بعد الكشف على العروس، إذ أخبروهم بوفاتها بسكتة قلبية، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف تام في القلب.

وعلا الصراخ والنحيب في المستشفى، وتحول الحال من السعادة والاحتفال بالزفاف، إلى الحزن على فراق فتاة في مقتبل العمر.

من جانبها، أخطرت المستشفى النيابة العامة بحالة الوفاة، والتي صرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.