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اليمن.. وفاة راع عطشًا خلال بحثه عن إبله في مأرب

اليمن.. وفاة راع عطشًا خلال بحثه عن إبله في مأرب
صحراء (تعبيرية)المصدر: رويترز
صلاح قعشة
صلاح قعشة
12 يوليو 2024، 9:57 م

فارق راع الحياة عطشا، خلال بحثه عن قطيع الإبل التابع له في محافظة مأرب، شمال شرقي مدينة صنعاء.

وقالت مصادر محلية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن عبدالله مبارك العبيدي، توفي بعد يومين من خروجه إلى صحراء محافظة مأرب، للبحث عن قطيع الإبل التابع له، نتيجة علوق سيارته في الرمل.

وأضافت ذات المصادر، أن العبيدي، فارق الحياة بسبب العطش الشديد لانتهاء مابحوزته من مياه الشرب، وعدم قدرته على التحرك نتيجة تغريز سيارته في الصحراء.

وأوضحت أنه تم العثور عليه جثة هامدة بجوار سيارته في صحراء رملة “أم تل” بمديرية عبيدة شرقي محافظة مأرب.

اليمن

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