الروائح القديمة مفتاح لمعرفة الماضي

ووفقا للعملاء، فأنه من المحير إذن أن الرائحة هي حاسة تم تجاهلها إلى حد كبير و"بشكل غير عادل" في معظم محاولات فهم الماضي.

وفي تقرير نشرته اليوم الإثنين قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية:" يريد عدد متزايد من الباحثين الآن إعادة بناء الروائح القديمة واستخدامها لمعرفة المزيد عن حياتنا الماضية."

وأشارت إلى أنه خلال جائحة "كورونا" فقد العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض حاسة الشم مؤقتًا، ما أدى إلى إدراك جديد لأهمية الرائحة في حياتهم، مضيفة أن مشاريع بحثية جديدة هي الآن قيد الدراسة لفهم كيف كانت رائحة الماضي وتحديد الروائح المعاصرة التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.