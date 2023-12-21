الزبابدة.. "بلدة التآخي" بلا احتفالات حدادًا على غزة

نهضة لم تكتمل

اشتهرت بلدة الزبابدة بزراعة عدد من المحاصيل، حيث ينتشر في البلدة نظام الزراعة في البيوت البلاستيكية، الأمر الذي أدى لتنوع في الخضراوات المزروعة.

وأفاد رئيس البلدية بأنه "رغم عدم وجود مستوطنات قريبة أو محيطة بالبلدة، إلا أن إغلاقات الجيش الإسرائيلي للطرق، خاصة بعد السابع من أكتوبر، كانت من أكبر المعوقات أمام الإنتاج الزراعي في البلدة، وذلك من الناحية التسويقية للمحاصيل والمنتجات الزراعية".

وأشار إلى أن "وجود الجامعة الأمريكية في البلدة، واحتضان البلدة لطلبتها ساهم في الانتعاش الاقتصادي، فقد تم بناء عمارات سكنية، وفتح محال تجارية ومطاعم، لكن - للأسف - هذا الانتعاش لم يدم طويلاً مع استمرار إجراءات الجيش الإسرائيلي".

ونوّه "خليل" إلى أن "بلدة الزبابدة، لأول مرة منذ سنوات، لا تزين أشجارها ولا تنظم فعاليات أو احتفالات في عيد الميلاد، فشجرة الميلاد لن تنير نجمتها، حدادًا على ما يجري في غزة، وستقتصر الاحتفالات على الشعائر الدينية".