الزبابدة.. "بلدة التآخي" بلا احتفالات حدادًا على غزة
تعيش بلدة الزبابدة المعروفة ببلدة "التآخي"، الواقعة بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ظروفًا قاهرة فرضتها إجراءات الجيش الإسرائيلي واقتحاماته المتكررة، ما حرم سكانها ذوي الأغلبية المسيحية فرحة الاحتفال بأعياد الميلاد.
وتمتاز البلدة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 4555 فلسطينيًا، ويشكل المسيحيون ما نسبته 76% منهم، بمظاهر التآخي والتعايش لنسيجها المجتمعي الإسلامي والمسيحي، إلا أن الاقتحامات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في مدينة جنين ومخيمها والقرى والبلدات المحيطة، تنغص حياة سكانها.
وتضم البلدة أراضي زراعية خصبة، وتشتهر بزراعة أشجار الزيتون، والزراعات الحقلية والبعلية، لكن غالبية المزارعين في البلدة لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أراضيهم المزروعة بسبب الإجراءات التي فرضها الجيش الإسرائيلي عقب هجوم حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال رئيس بلدية الزبابدة عفيف خليل إن "أهل الزبابدة يتغنون بتماسك نسيجهم الاجتماعي وترابطه، ومشاركة بعضهم البعض في المناسبات والأعياد، وكافة المناسبات الاجتماعية".
وأضاف خليل لـ"إرم نيوز" أن "البلدة التي تقع على الشارع الرئيس الذي يسلكه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحاماته لجنين، جعلها تتعرض، بشكل شبه يومي، للاقتحامات، خاصة في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي للعمليات على جنين ومخيمها، فالزبابدة ليست بعيدة عن هذه العمليات والاقتحامات والتخريب والتدمير، والاعتداء على ممتلكات المواطنين خلال الاقتحامات أصبح من الأمور المعتادة في البلدة".
أما محمد تركمان، وهو صاحب مقهى في البلدة، فقال لـ"إرم نيوز" إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المقهى الخاص بي وحطم محتوياته، ومن ثم بدأ بإطلاق الرصاص على كل شيء"، موضحًا أن "إصلاح الأضرار كلّفني أكثر من 7 آلاف شيكل أو ما يعادل 2000 دولار".
نهضة لم تكتمل
اشتهرت بلدة الزبابدة بزراعة عدد من المحاصيل، حيث ينتشر في البلدة نظام الزراعة في البيوت البلاستيكية، الأمر الذي أدى لتنوع في الخضراوات المزروعة.
وأفاد رئيس البلدية بأنه "رغم عدم وجود مستوطنات قريبة أو محيطة بالبلدة، إلا أن إغلاقات الجيش الإسرائيلي للطرق، خاصة بعد السابع من أكتوبر، كانت من أكبر المعوقات أمام الإنتاج الزراعي في البلدة، وذلك من الناحية التسويقية للمحاصيل والمنتجات الزراعية".
وأشار إلى أن "وجود الجامعة الأمريكية في البلدة، واحتضان البلدة لطلبتها ساهم في الانتعاش الاقتصادي، فقد تم بناء عمارات سكنية، وفتح محال تجارية ومطاعم، لكن - للأسف - هذا الانتعاش لم يدم طويلاً مع استمرار إجراءات الجيش الإسرائيلي".
ونوّه "خليل" إلى أن "بلدة الزبابدة، لأول مرة منذ سنوات، لا تزين أشجارها ولا تنظم فعاليات أو احتفالات في عيد الميلاد، فشجرة الميلاد لن تنير نجمتها، حدادًا على ما يجري في غزة، وستقتصر الاحتفالات على الشعائر الدينية".