في بيان صحفي.. شيرين عبد الوهاب تهاجم حسن الشافعي بعد مقاضاتها

هاجمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مواطنها الملحن والموزع حسن الشافعي بسبب بيان أصدره قبل ساعات أعلن خلاله مقاضاتها بسبب اتهام شركته بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل.

وقالت شيرين في بيانها: "من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة روتانا، مدافعا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية (وبحلفك)، والتي بسببها دفعت مبلغ 8 ملايين قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة".

وأضافت: "الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق على ما حدث، واليوم يخرج مهللا وكأنه صاحب حق، يتقوّل ويزعم أشياء غير حقيقية، ما أنزل الله بها من سلطان، وأقول له: يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم".

وأردفت الفنانة المصرية: "محمد الشاعر شريك حسن الشافعي زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم الطعن عليه بالنقض، والمخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسي من أجل إرغامي على الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبا جدا بإذن الله".