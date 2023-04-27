حلا شيحة ترد على متابعيها بعد خلعها الحجاب

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة في الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات بسبب خلعها للحجاب، وفي تفاصيل الإطلالة الجديدة، فقد ظهرت شيحة عبر مقطع فيديو وصور في مكان عام تستعرض شعرها وبدا أن أحد الأشخاص كان يحاول أن يلتقط لها الصور، إلا أنها لم تستطع التركيز؛ لأنها كانت تضحك بشدة.

وكتبت في تعليق لها: "ضحك، عايزة أركز، قلبت بضحك"، مع تداول أنباء لم يتم حسمها بعد حول انفصالها عن زوجها المنتج والداعية معز مسعود.