لماذا عادت أزمة راغب علامة إلى "نقطة الصفر"؟

بعد أن شهدت انفراجة وشيكة إثر وساطة من أطراف مختلفة، عادت أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر إلى "نقطة الصفر" مجددًا.

وجاء ذلك، إثر تصريحات متشددة لنقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل أصر فيها على "مثول علامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من تجاوزات" في واقعة تقبيل معجبة له على الملأ وهو يحيي حفلا بمصر مؤخرا، وهو ما سبق أن ألمح الفنان اللبناني إلى أنه "قرار ظالم يجافي المنطق ويصادر حريته".

وقال كامل إن المهن التمثيلية تتحرك فقط تجاه من يحمل تصريحاً أو عضوية، موضحًا أن "الواقعة تستدعي تحقيقاً ولا يمكن تجاهلها".

وأشار إلى أنه لا يمنح حالياً أي تصاريح لحفلات قبل انتهاء التحقيق، لافتا أن المطلوب من راغب علامة الحضور إلى القاهرة لـ "توضيح موقفه بشكل رسمي أمام النقابة".

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وأكد أنه لا يقبل أن يُساء فهمه أو مهاجمته على "السوشيال ميديا" بسبب تطبيقه للوائح النقابية.

وكانت حالة من التفاؤل سادت بين جماهير الفنان اللبناني راغب علامة، بقرب انتهاء أزمة منعه من الغناء في مصر، على خلفية واقعة صعود إحدى المعجبات إلى خشبة المسرح وتقبيله على الملأ في حفل أحياه مؤخرا بـ "الساحل الشمالي" وأثار جدلا واسعا.

وجاء التفاؤل إثر منشور شاركه علامة عبر حسابه بموقع "إكس" وصف فيه الأزمة بأنها " غيمة صيف ومرت".

وقال علامة "حدث اتصال هاتفي بيني وبين النقيب مصطفى كامل أزال سوء الفهم وبكل النوايا الطيبة كان الحديث مع نقيب الموسيقيين، وأنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع، ولا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق، ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليّ وعلى جمهوري شخصيًا".

وأضاف "أتشرف بزيارة النقابة في أي وقت، وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب. وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال"، مختتما" كل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف ومرت بين الإخوة".

وسبق أن شن راغب علامة هجوما على قرار منعه من الغناء في مصر، مؤكدا أنه "بمثابة الإعدام له"، وأن "مصر بلده الثاني".

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وأشار إلى أن "دور النقابة هو حماية المطرب وليس المنع وأن الأولى بمسؤوليها التحقيق مع الجهة المنظمة للحفل"، مشددا على أن "القبلة ليست جريمة" وأنه "لا يستطيع أن يصد معجبًا أو معجبة على خشبة المسرح".

وفي حين أكد مصطفى كامل أن "جلسة الصلح كانت قريبة جدا من الانعقاد، إلا أن هناك من أقنع راغب علامة بالتصعيد"، وفق قوله، مشيرا إلى أن " القبلات على المسرح كانت متكررة وليست مصادفة عابرة ينبغي التجاوز عنها".