في ذكرى رحيلها.. من هي سميرة موسى أول عالمة ذرة عربية؟

ارتبط اسم سميرة موسى التي يصادف اليوم 15 أغسطس ذكرى رحيلها العام 1952، وهي لا تزال شابة في الثلاثين من العمر، بعدد من الإنجازات التاريخية جعلتها تحتفظ بالمركز "الأول" في العديد من السياقات المدهشة، وغير المسبوقة على المستوى العربي.

سميرة موسى أول مصرية وعربية تصبح عالمة ذرة من خلال التخصص في مجال الإشعاع الذري، كما أنها أول سيدة تحصل على شهادة الدكتوراة في هذا التخصص الذي كان حكراً على الرجال.

كما أنها أول امرأة تحصل على منصب وظيفي مرموق ضمن منظومة التدريس الجامعي، حيث كانت أول معيدة بكلية العلوم، في جامعة "فؤاد الأول" التي تحول اسمها، لاحقاً، إلى "جامعة القاهرة".

توفيت والدتها بسبب مرض السرطان، ما جعلها تعلّق آمالها على البحوث الذرية لتقدم علاجاً فعالاً لهذا المرض على نحو سهل وميسور للجميع وكأنه "حبة أسبرين"، كما عبرت مراراً.

وكانت تتعامل مع مجال الذرة والتقدم فيها من منظور إنساني شامل باعتبارها وسيلة للتقدم والازدهار، وكجسر لـ"السلام والمحبة" بين مختلف الأمم.

وُلدت في 3 مارس 1917 بقرية "سنبو الكبرى" بمركز "زفتي" بمحافظة الغربية، حيث أظهرت نبوغاً استثنائياً حتى أنها أعادت صياغة كتاب الجبر المقرر ضمن المنهج المدرسي وهي بعمر 16 عاماً، وطبع والدها صياغتها الخاصة في 300 نسخة من كتيبات تم توزيعها على أقرانها مجاناً.

وتصدّرت نتائج الشهادة التوجيهية، الثانوية العامة حالياً، على مستوى البلاد بأكملها وهو أمر نادر الحدوث في ذلك التوقيت.

ولفتت بقوة أنظار عالم الفيزياء الشهير الدكتور مصطفى مشرفة الذي كان أول مصري يتولّى منصب عميد كلية العلوم، واتخذته مثالاً على المستويين العلمي والإنساني.

وخاض الدكتور مشرفة من أجلها معركة مع إدارة الجامعة التي رفضت أن تتولّى سميرة منصب معيدة بالكلية، في سابقة لم تحدث لامرأة من قبل، لكنها وافقت في النهاية حين هدد "مشرفة" بالاستقالة من منصبه كعميد.

وحصلت على شهادة الماجستير حول "التواصل الحراري بالغازات" بتقدير امتياز، كما حصلت على شهادة الدكتوراة في الإشعاع النووي من خلال بعثة مدتها 3 سنوات في بريطانيا، إلا أنها أنهت أطروحتها قبل نهاية الموعد المحدد بـ 19 شهراً.

وتبنت فكرة أن يمتلك العرب القنبلة النووية "بهدف الاستقرار وترسيخ السلام" وتوصلت إلى معادلة غير مسبوقة يمكن عبرها تفتيت النحاس وغيره من المعادن الرخيصة لتحقيق هذا الهدف بطريقة سهلة.

دُعيت إلى زيارة الولايات المتحدة عبر منحة دراسية من هيئة "فولبرايت" الأمريكية، حيث مُنحت الإذن بزيارة منشآت سرية نووية أمريكية ضمن برنامج الزيارة لتكون أول أجنبية تحصل على هذا الإذن.

وتوفيت العالمة المصرية في حادث سير أثناء رحلتها من ميسوري إلى كاليفورنيا لتلبية دعوة من جامعة "سانت لويس"، وهي الواقعة التي لا تزال تثير جدلاً لدى البعض، حيث قالت بعض التقارير إن الأمر ربما كان "مدبراً".