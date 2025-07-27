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منوعات

فتاة تقود سيارة والدها وتقتحم منزلًا في هولندا (صور)

فتاة تقود سيارة والدها وتقتحم منزلًا في هولندا (صور)
طفلة تقود سيارة المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 8:36 ص

سمح رجل هولندي لابنته البالغة من العمر 11 عامًا بقيادة سيارته؛ ما تسبب بحادث حين فقدت السيطرة واصطدمت بمنزل بعد أن ضغطت بالخطأ على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل، وفقًا لصحيفة "التلغراف".

ووقع الحادث في مدينة هينغيلو شرق هولندا، حيث اقتحمت السيارة المنزل مسببة أضرارًا كبيرة، شملت تحطيم الأبواب الزجاجية وجزءًا من الجدار، لكن لحسن الحظ، لم يُصب أي من ركاب السيارة أو سكان المنزل.

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وكانت الفتاة تقود السيارة برفقة والدتها ورضيع في المقعد الخلفي، وأكد والدها أن ابنته طلبت منه القيادة لمسافة قصيرة، فوافق على ذلك.

 إلا أنه عند الوصول إلى أحد المنعطفات، طلب منها التوقف، لكنها ضغطت على دواسة الوقود عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى الاصطدام.

وتعرّض الأب لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمينه باللامبالاة بشأن طفليه قبل الآخرين، وطالب البعض بإنزال أقصى العقوبة به .

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