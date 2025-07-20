تعرى أمام الناس.. مصري يحطم ماكينات التذاكر في محطة المترو

أقدَمَ أحد الأشخاص على التعري وخلع ملابسه على الملأ داخل إحدى محطات المترو في مصر، وتحطيم ماكينات صرف التذاكر الآلية الموجودة في المحطة، بحسب وزارة النقل المصرية.

وكشفت الوزارة، في بيان لها عبر "فيسبوك"، تفاصيل الواقعة، موضحة أن "أحد الأشخاص واسمه محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز قام بالتعدي على ماكينات صرف التذاكر الآليه TVM الموجودة بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني للمترو".

وأضافت أن المعتدي "عمل على إتلاف الماكينات والقيام بأعمال تخريبية في المحطة والاعتداء على العاملين، وتوجيه السباب والألفاظ الخارجة لهم، والقيام بخلع ملابسه أمام مرتادي ومستخدمي المحطة".

وأكدت وزارة النقل، في بيانها، أن "السلطات الأمنية المختصة داخل المحطة قامت على الفور بإلقاء القبض على المعتدي وتحويله إلى جهات التحقيق".

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وأوضح البيان أنه تم التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العسكرية بتهمة تخريب مرفق عام وتحويله إلى نيابة الدقي للتحقيق معه في 3 تهم أخرى، هي ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مرفق عام، وخدش الحياء، وتم حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين المحافظة على المرافق العامة، ومنها مرفق مترو الأنفاق، الذي يخدم جميع المواطنين، ويقدم خدمة مميزة وآمنة لهم.