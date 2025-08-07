"تفصيل صغير" نزع من ماثيو ماكونهي بطولة "تايتانيك"

كشف منتج فيلم "تايتانيك" أن الممثل ماثيو ماكونهي كان قريبا جدا من تجسيد شخصية "جاك داوسون" في الفيلم الشهير عام 1997، لكنّ تفصيلا واحدا حال دون ذلك.

وفي مذكراته بعنوان "الصورة الكبرى"، أشار المنتج الراحل جون لاندو إلى أن ماكونهي قدّم أداءً قويا خلال تجربة الأداء، إلا أن تمسكه بلهجته التكساسية ورفضه تغييرها كان السبب الرئيس في خسارته للدور.

وكتب جون لاندو في مقتطف نُشر بمجلة "بوك": "قمنا باختبار ماثيو مع كيت وينسلت، فالمسألة لا تتعلق فقط بالشكل، بل بكيمياء التفاعل بين الممثلين".

وأوضح أن كيت، التي كانت قد اختيرت بالفعل لتجسيد شخصية روز، أُعجبت بأداء ماثيو وقال: "لقد أحبّت حضوره وسحره".

لكن المخرج جيمس كاميرون لم يبدِ الحماسة ذاتها.

وأضاف لاندو: "أدى ماثيو المشهد بلهجة ثقيلة، فقال جيم: "كان رائعاً، فلنحاول مرة ثانية بأسلوب مختلف". لكن ماثيو رد: "لا، أظن أن هذا كافٍ. شكراً‘". ثم أردف: "دعونا نقول إن هذا أنهى فرصته في الحصول على الدور".

وتحدث ماثيو ماكونهي مرارا على مدى السنوات عن رغبته الشديدة في أداء دور "جاك" في فيلم تايتانيك، وعن مدى ثقته في أدائه خلال تجربة الاختبار.

وفي مقابلة سابقة مع "هوليوود ريبورتر" قال: "كنت أريد هذا الدور بشدة. خضعت لاختبار أداء مع كيت وينسلت، وكنت راضيا جدا عن أدائي. خرجت من هناك واثقا تماما من أنني حصلت عليه. لكنه لم يُعرض عليّ مطلقا".

وفي عام 2021، عاد ليحكي تجربته في برنامج "حرفياً!" مع روب لو، موضحا: "ذهبت لقراءة النص مع كيت، وكان الأمر أشبه بتجربة اختبار أمام الكاميرا، لا مجرد قراءة. كانوا يلاحقونني بالكاميرا ويقولون: ’رائع!‘... شعرت أنهم كانوا يحتفلون بي تقريبا. كنت متأكدا تماما من أن الدور سيكون لي. لكنه ببساطة... لم يحدث".