كيف تطلب زيادة راتب تستحقها بأسلوب مهني؟

قد يكون طلب زيادة الراتب الذي تعتقد أنك تستحقه أمرًا صعبًا، ومع ذلك، ومن خلال إظهار إنجازاتك والقيمة المضافة التي تقدمها للشركة التي تعمل فيها، يمكنك المطالبة براتب مهني تستحقه.

وبحسب الخبراء في هذا المجال، فإن طلب زيادة في الراتب من المدير يستوجب الالتزام ببعض القواعد الأخلاقية والمهنية، أبرزها:

حدد إنجازاتك مع الشركة

لطلب زيادة في الراتب عليك تحديد إنجازاتك في السنوات الماضية مع الشركة، وفيها يجب عليك تسليط الضوء على المشاريع التي قمت بتنفيذها وكيف استفادت الشركة منها. وهنا حاول دعم حجتك بالحقائق والأرقام حتى يقتنع رئيسك في العمل بزيادة راتبك.

تحدث عما أضافه عملك للشركة

أكد مدى مساهمة عملك في نجاح الشركة، واشرح القيمة المضافة لأعمالك ومشاريعك. وبحسب الخبراء، فإن هذه الخطوة تُظهر جهودك وعملك الجاد من أجل نجاح ونمو وتطور وظيفتك.