نال منشور أم مصرية نعت ابنتها، طالبة الثانوية العامة، تعاطفًا واسعًا بين المصرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، دخلت الطالبة بسملة السفري في غيبوبة بعد أدائها لامتحان اللغة الفرنسية، ومكثت في المستشفى 36 يومًا لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل أقل من أسبوع من ظهور نتيجة الثانوية العامة، في واقعة أثارت صدمة لدى أهالي قريتها التابعة لمركز نجع "حمادي" في محافظة قنا، جنوب مصر.

وفي المنشور المؤثر الذي شاركته والدتها، عبر حسابها على فيسبوك، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر قائلة: "بنت قلبي.. بنت عمري بسملة.. نجحتي يا قلبي ألف مبارك".

وتابعت: "نجحتي عند ربنا، طلعتي الأولى في أدبك وأخلاقك، ومحبة الناس لكِ.. نجحتي وأخدتي أعلى مراتب جنات النعيم، ربنا يرحمك يا حبيبتي، ويجعل مثواكِ الجنة".

وتعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الأم، مقدّمين لها كلمات الدعم والتعزية برحيل ابنتها الشابة.

وتأتي هذا الواقعة بعد مرور أقل من 24 ساعة على انتحار طالب مصري، بسبب امتحانات الثانوية العامة إثر مشاجرة مع والده.

حادثة الانتحار شهدتها منطقة "الخصوص" في محافظة القليوبية، حيث هدد الأب نجله، وتوعده بعقاب شديد حال لم يحصل على نتيجة جيدة، فما كان من الابن إلا أن قفز من الطابق السادس بالعقار الذي تقيم به أسرته.