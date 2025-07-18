تركي ينصب جدارا مثيرا للجدل وسط مدينته (فيديو)

نصب مواطن تركي في مدينة "سامسون"، بشمالي البلاد، جدارًا أسمنتيًا كبيرًا، قطع فيه طريقًا يسلكه السكان، ما أثار غضبهم وأشعل جدلاً استدعى تدخل الشرطة.

وأظهرت صور نشرتها العديد من وسائل الإعلام التركية، اليوم الجمعة، الجدار الأسمنتي وقد سد أحد الطرقات في منطقة "إلكادم" التي تزدحم بالسكان مقارنة بباقي مناطق مدينة سامسون.

ويزعم سليم يمان أن الأرض التي تحولت لطريق منذ سنوات باتت ملكاً له بعد أن اشتراها من مالكها السابق، وأنها ليست للبلدية.

وينوي الرجل البناء في أرضه الجديدة ومساحتها 370 مترًا مربعًا، لذا أقدم على نصب الجدار في النهار، قبل أن يفاجأ كثير من سكان الحي، من الرجال، بالجدار خلال عودتهم لمنازلهم في مساء اليوم ذاته.

وحصل الرجل على موافقة البلدية قبل خطوته تلك، ليجد الشرطة في صفه بعد نصب الجدار، عندما تجمع سكان من المنطقة للمطالبة بإزالته.

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ووفق تقارير محلية، فإن أهالي الحي الذين يسكنون في المنطقة يزعمون أنهم اشتروا الأرض التي تحولت لطريق بشكل جماعي من مالكها السابق، ولديهم وثائق قانونية تثبت ادعائهم.

وبعد جدال ونقاشات بين الطرفين، غادر أهالي الحي المكان بطلب من الشرطة، لكن في صباح اليوم الجمعة، تغيرت الأمور في البلدية، فقد أرسلت جرافة هدمت فيها الجدار، فيما منعت الشرطة سليم يمان من الاعتراض.