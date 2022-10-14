إرث من الثقافات وقِبلة للسياح.. تعرّف إلى أشهر معابد "هاواي" الأمريكية

معبد بيودو إن

هو معبد بوذي يقع في جزيرة أوهايو في هاواي، تم تأسيسه في العام 1968 لإحياء الذكرى المئوية الأولى للمهاجرين اليابانيين في هاواي.

ويعتبر المعبد نسخة طبق الأصل من المعبد البوذي البالغ من العمر 900 عام، والذي يقع في "كيوتو" باليابان، ويمكن الاستمتاع أثناء زيارته بمشهد الزهور المتفتحة الزاهية والحدائق المحيطة بالمعبد.