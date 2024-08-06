كشفت الممثلة المصرية سارة سلامة في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل حضورها بمسلسل "نقطة سوداء"، كما ردّت على الهجوم عليها بسبب ملابسها، بالإضافة إلى تفاصيل غيابها الأخير عن التمثيل، وموقفها من الزواج.

في البداية، ما جديدك خلال الفترة المقبلة؟

أشارك بمسلسل "نقطة سوداء"الذي سيعرض قريبًا، الدور جديد ومختلف، لا أستطع الإفصاح عنه حاليًا، واخترت المشاركة بهذا العمل من وسط عروض تمثيلية كثيرة اعتذرت عنها، لشعوري بأنه مختلف وسيُضيف لي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ما أسباب غيابك، مؤخرًا، عن الحضور بأعمال تمثيلية بعد نجومية مُبكرة وسريعة؟

الأدوار المُكررة هي ما تجعلني أفضل الغياب، حيث اعتذرت خلال السنوات الأخيرة عن كم كبير من الأدوار، كلها تندرج بقالب ومنطقة تمثيلية مُكررة، وأرفض أن يتم حصري بمنطقة واحدة من الأدوار، كما أرفض الأدوار التي تكون مبنية على الشكل والجمال فقط، لأنني ممثلة وأحب أن يكون لدي تنوع في تجسيد أدوار وشخصيات فنية مختلفة، حتى تكون إضافة لرصيدي الفني.

كيف تردين على الهجوم الدائم على ملابسك ووصفها بالجريئة؟

أفضل عدم الرد على مثل هذه الأمور حاليًا، فهذه حياتي الخاصة تخصني وحدي. اليوم لقد أصبحت أكثر نضجًا في تقبل الانتقادات والآراء السلبية، لكن منذ سنوات كانت تؤثر في سلبًا، حتى أنني أحيانًا كنت أشعر بأنني مُنشغلة بهذه الأمور. لكن، حاليًا، أفضل التركيز على الأمور الفنية، والتعليق فقط عليها.

هل من مشروع عاطفي وزواج قريب؟

أركز على التمثيل في الوقت الحالي، ليس لدي مشاريع عاطفية، حاليًا، أو زواج، لكن لا أمانع، إن وجدت الشخص المناسب، ليكون شريك حياتي.

أيهما تُفضّلين أن يكون شريك حياتك من الوسط الفني أم خارجه؟

الأمر ليس في الحُسبان حاليًا، لأتحدث عنه، ليس لدي شروط معينة، سواء كان من داخل الوسط الفني، أو من خارجه، حينما يأتِ النصيب سأتحدث عن الأمر.

في النهاية، هل ترين العمل بمجال التمثيل سهلاً أم صعبًا؟

مجال التمثيل من أصعب المجالات العملية، يحتاح لتحضيرات كثيرة، وساعات طويلة من التصوير في اليوم الواحد. ولا أرى العمل في التمثيل سهلاً، بل هناك الكثير من الصعوبات التي نواجهها، حيث التصوير في ظروف صعبة أحيانًا. لكنني أحبه وشغوفة به، ولهذا أتحمل متاعبه وصعوباته.