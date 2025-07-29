جينيفر لوبيز تتراجع عن حفلها في موسكو لهذا السبب

أعلنت وسائل إعلام روسية، يوم الثلاثاء، أنّ النجمة العالمية جينيفر لوبيز قرّرت التراجع عن إحياء حفل موسيقي كان مقرّراً في موسكو خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بسبب مخاوف تتعلّق بسمعتها في الغرب، في ظلّ استمرار التوتّرات الجيوسياسية.

وذكرت شبكة News.Az نقلاً عن مصادر أجنبية، أنّ المغنية الشهيرة كانت قد وافقت مبدئياً على المشاركة في الحفل مقابل أجر لا يقلّ عن مليون دولار، وتمّ بالفعل تحديد موعد للعرض. لكن في نهاية المطاف، جرى إلغاء الحفل.

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ومن جانبها، نقلت منصة "Mash" أنّ فريق لوبيز عبّر عن قلقه من التداعيات السلبية المحتملة لأداء حفلات في روسيا أو دول رابطة الدول المستقلة الأخرى، مثل كازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا.

وعلى الرغم من أنّها لا تستبعد الظهور في هذه الدول مستقبلاً، إلا أنّها قرّرت تأجيل أي نشاط فني فيها حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ للنزاع القائم في أوكرانيا.

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وفي السياق ذاته، أكّد يفغيني فينكلشتاين، رئيس وكالة الحفلات الكبرى PMI، أنّه جرت بالفعل محادثات مع فريق لوبيز، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.