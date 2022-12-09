دار أوبرا "متروبوليتان" تتعرض في نيويورك لهجوم إلكتروني

وأشارت إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مُقرر لكنّ أي طلب لشراء تذاكر جديدة أو استبدال أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، غير ممكن في الوقت الحالي.

ولم تُفد المؤسسة الواقعة في حي راقٍ شمال مانهاتن بأي توضيح فيما يخص طبيعة الهجوم الإلكتروني.

ونقل موقع "أوبرا واير" المتخصص عن المدير العام لدار الأوبرا بيتر غيلب، قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة، إنّ "تحقيقًا فُتح بالحادثة".