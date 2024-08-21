في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية، أثار جزائريون من 6 عائلات مختلفة هلع مواطنيهم؛ بسبب صعودهم إلى أحد جسور مدينة قسنطينة، وتهديدهم بالانتحار؛ احتجاجا على هدم بيوتهم.

ويظهر في المقطع المُصور أحد المحتجين يشكو طردهم من بيوتهم رفقة زوجاتهم وبناتهم وأبنائهم، مناشدا السلطات أن توفر لهم بديلا لائقا، وعلى نحو سريع.

وسارعت السلطات المحلية للتفاهم مع أصحاب الفيديو ومحاولة إثنائهم عن خطوتهم، إلا أنها أكدت من ناحية أخرى أن المساكن التي هُدِمَت بنيت بطريقة عشوائية وغير قانونية، وفق ما نقلت تقارير صحفية محلية.

واستنكر بعض رواد مواقع التواصل طريقة المحتجين في توصيل صوتهم، في حين تعاطف آخرون معهم.