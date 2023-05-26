نقابة الموسيقيين تعلّق على إطلالة أحمد سعد المثيرة للجدل
يتواصل الجدل حول قميص الفنان المصري أحمد سعد الشفاف، والحلق في أذنه حيث أطل بهذه الهيئة خلال حلفه الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة السعودية، مساء الخميس.
وفي أول تعليق لها على إطلالة "سعد" الصادمة كما وصفها الجمهور، كشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر أن قضية ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح، سيتم طرحها أمام مجلس النقابة في الاجتماع المقبل ليبدي فيها رأيًا، مؤكدًا أن النقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر.
وسبق "أحمد سعد" الظهور بملابس جريئة على المسرح مغني الراب ويجز، حيث تحولت أزياؤه إلى مادة للسخرية والانتقادات اللاذعة.
الأمر كذلك مع الفنان محمد رمضان، حيث ارتدى في أكثر من مناسبة قميصًا أسود شفافًا، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين من متابعيه.
وبالعودة إلى إطلالة أحمد سعد، فما إن انتشرت الصور، حتى انهالت الانتقادات عليه، وهناك من استذكر فستانًا شفافًا للفنانة رانيا يوسف كان أثار جدلًا واسعًا أيضًا قبل سنوات.
يشار إلى أن اسم الفنان أحمد سعد تحول إلى تريند على موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انطلاق حفله الغنائي، على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة، وهو الحفل الذي يشارك به النجم محمد فؤاد.
وفاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بصعوده على المسرح، وتقديم أغنية دويتو مع شقيقه أحمد سعد.
كما قدم "سعد" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، "فوق واتعلم"، وغيرها.