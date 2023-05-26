نقابة الموسيقيين تعلّق على إطلالة أحمد سعد المثيرة للجدل

وبالعودة إلى إطلالة أحمد سعد، فما إن انتشرت الصور، حتى انهالت الانتقادات عليه، وهناك من استذكر فستانًا شفافًا للفنانة رانيا يوسف كان أثار جدلًا واسعًا أيضًا قبل سنوات.

يشار إلى أن اسم الفنان أحمد سعد تحول إلى تريند على موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انطلاق حفله الغنائي، على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة، وهو الحفل الذي يشارك به النجم محمد فؤاد.

وفاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بصعوده على المسرح، وتقديم أغنية دويتو مع شقيقه أحمد سعد.

كما قدم "سعد" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، "فوق واتعلم"، وغيرها.