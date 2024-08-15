بعد مرور أيام على إعلان إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية، كشفت الفنانة المصرية جميلة عزيز عن صدمة أخرى تمثلت في تخلي خطيبها عنها بعد سنوات من الارتباط.

وأوضحت أنها "حين أصيبت بالمرض الخطير للمرة الأولى، كانت مرتبطة بطبيب تعرّف إليها في أثناء علاجه لوالدتها، وتقرب منها وارتبطا رسميا، لكنه بمجرد أن عرف بإصابتها بالسرطان انفصل عنها على الفور".

وبرر الطبيب سلوكه بأنه يريد أن "يعيش حياته"، رغم أنه هو من تودد إليها، وأصر على الارتباط بها في البداية، على حد تصريحاتها للصحافة المحلية.

وأشارت إلى أنها تتابع حالتها حاليًا مع طبيب مختص، ويحدوها أمل كبير في التعافي نهائيا، كما حدث في السابق قبل أن يعاود المرض الظهور في جسمها.

وتوجهت إلى متابعيها ومحبيها قائلة: "ادعوا لي ربنا يتم شفائي على خير".

يذكر أنّ مسلسل "أفراح إبليس - 2" هو آخر أعمال جميلة عزيز الفنية، والذي طرح عام 2019، وضم كلا من: الفنان جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، إيناس عز الدين، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.