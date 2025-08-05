ضحايا في 7 حوادث نتيجة انسكاب مادة زيتية على أوتوستراد دمشق حمص

تسبّب انسكاب مادة "المازوت" على مساحة واسعة من الأوتوستراد الدولي بين دمشق وحمص، بوقوع 7 حوادث مرورية خطيرة، خلفت العديد من الوفيات والإصابات البالغة بين المسافرين في الباصات وشاحنات نقل البضاعة والسيارات الخاصة.

وقالت الصفحات الإخبارية في ريف دمشق، إن الحوادث وقعت بالقرب من حاجز مدينة القطيفة، التي تبعد عن دمشق 40 كم، حيث انتشرت المادة الزيتية على مساحة واسعة من الطريق، ما تسبب بفقدان السائقين السيطرة على مركباتهم وانزلاقها.

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وقام السكان المحليون القريبون من المنطقة، بتحذير السيارات القادمة ومحاولة غسل المساحة الملوثة من الطريق، ريثما تصل السلطات المختصة للمكان من أجل معالجة المشكلة وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الدولي.

وإثر نشر الخبر على صفحات ريف دمشق الإخبارية، انتشرت تحذيرات عبر مواقع التواصل لجميع المسافرين والسائقين القادمين باتجاه دمشق، من حمص وإدلب وحلب، بتوخي الحذر عند الوصول إلى منطقة القطيفة، وإبطاء السرعة إلى حدودها القصوى لتجنب الانزلاق.

وتعتبر القطيفة من المناطق الخطرة مرورياً، بسبب وقوعها بعد انحدار طويل للأوتوستراد الدولي، حيث تصلها الباصات والسيارات بسرعة عالية، تجعل السائقين يتفاجؤون بالمادة الزيتية المنسكبة على مساحات واسعة من الطريق، ما يجعل تفادي الانزلاق أمراً صعباً.