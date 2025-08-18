ماغي بو غصن تكشف تفاصيل عملها الدرامي في رمضان 2026

أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مشاركتها في بطولة مسلسل درامي جديد سيُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، واصفةً إياه بـ"العمل الرائع"، لكنها آثرت عدم الكشف عن تفاصيل القصة أو خطوطها الدرامية في الوقت الراهن، مبرّرة ذلك برغبتها في الحفاظ على عنصر المفاجأة والجذب.

وكشفت ماغي، في تصريحات إعلامية، تفاصيل مشروعها الدرامي الجديد، مُعربة عن حماسها تجاه هذا المشروع، الذي يجمعها بفريق عمل جديد، إذ كتبه الثنائي السوري فادي حسين وشادي كيوان، ويُخرجه اللبناني فيليب أسمر، كما وصفت الكاتبين بأنهما "مُبدعان في الكتابة"، ما يعكس ثقتها في جودة النص وقدرته على الوصول إلى الجمهور اللبناني والعربي.

ومن المنتظر أن يُعلن في الفترة القريبة المقبلة عن باقي أسماء طاقم العمل، الذين وصفتهم ماغي بأنهم "نخبة من الممثلين اللبنانيين"، ما يُعزز التوقعات بأن يكون المسلسل أحد أبرز الإنتاجات في الموسم القادم.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، يُعد هذا العمل المرتقب التجربة الأولى للكاتبين السوريين في كتابة دراما لبنانية خالصة، وليست دراما عربية مشتركة كما هو شائع في السنوات الأخيرة، لا سيما أن هذا التحول قد يُفسر على أنه محاولة لإعادة ترسيخ الهوية اللبنانية في الدراما، بعيدًا عن النمط المشترك الذي بات سائدًا، وربما مُستهلكًا.

بهذا العمل، تواصل ماغي بو غصن تسجيل حضورها اللافت في السباق الرمضاني للسنة الثامنة على التوالي، ما يُثبت مكانتها كأحد الأسماء النسائية الثابتة على خريطة الدراما اللبنانية، ويأتي هذا بعد نجاحات متتالية قدمتها خلال المواسم السابقة، سواء على صعيد الأداء أو الانتشار الجماهيري.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل الدرامي اللبناني "بالدم"، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعدما وُجهت إليه اتهامات باقتباس فكرته من قصة حقيقية لشخصية تُدعى "غريتا الزغبي"، التي اكتشفت بعد أربعة عقود أن العائلة التي تربّت في كنفها لم تكن عائلتها البيولوجية، وقد انقسم الرأي العام حينها بين مؤيد يرى الاقتباس مشروعًا في الدراما، ومعارض يتهم العمل بانتهاك الخصوصية.