الكويت.. فحص جميع الشهادات الجامعية الصادرة خارج البلاد لمواجهة "التزوير"

قررت الكويت البدء بفحص الشهادات الجامعية الصادرة من خارج البلاد، منذ العام 2000، لجميع موظفيها في القطاع الحكومي من كويتيين ومقيمين أجانب من مختلف الجنسيات.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الخميس، إن القرار صدر عن وزارة التعليم العالي، وتضمن تشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة، للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت.

وأضافت أن اللجنة ستقدم تقريراً دورياً كل شهر عن أعمالها لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وترفع له تقريراً ختامياً عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من وكلاء الوزارة ومسؤولين من قطاعات أخرى، وتتركز مهمتها على التدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة.

وأقدمت الكويت على خطوات عديدة مماثلة في السنوات القليلة الماضية، انتهت بكشف العديد من عمليات التزوير أو الحصول على شهادات وهمية أو أخرى غير معترف بها في الكويت.

وتحضر قضية الشهادات الجامعية المزورة أو الوهمية في إجراءات حكومية بين فترة وأخرى، وتثير على الدوام انتقادات المواطنين في بلد يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي بجانب مواطنيه البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.