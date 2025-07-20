"ويفا" على الأبواب.. هونغ كونغ تتأهب لاستقبال إعصار مدمر (فيديو)

أصدر مرصد هونغ كونغ تحذيرًا من إعصار من المستوى العاشر، وهو أعلى مستويات التحذير، تحت تأثير إعصار "ويفا" في تمام الساعة الـ9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0120 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وهذا يعني أنه من المتوقع هبوب رياح تتجاوز سرعتها 118 كيلومترًا في الساعة أو أكثر. وسيكون إعصار "ويفا" أكثر قربًا من هونغ كونغ خلال الساعتين القادمتين. ومن المتوقع أن يظل التحذير من المستوى العاشر ساريًا لبعض الوقت.

وبسبب العاصفة، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتم إلغاء أو إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات الجوية، فيما فتحت إدارة الشؤون الداخلية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ملاجئ مؤقتة للأشخاص المحتاجين.

وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن الساحل خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وقد صدر تحذير من المستوى العاشر سابقًا تحت تأثير الإعصار العملاق "ساولا" في سبتمبر/ أيلول 2023.