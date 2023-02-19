ملابس داخلية وأحذية كعب عالٍ وأدوات مستعملة ضمن المساعدات المقدمة لتركيا وسوريا (صور)

لا تزال أزمة مواطني مناطق تركيا وسوريا التي ضربها زلزال عنيف، مستمرة، فعلى الرغم من مرور 13 يومًا على وقوعه، إلا أن معاناة المتضررين متواصلة جراء تبعات الكارثة، ويعتمدون حاليًا على التبرعات والمساعدات المحلية والدولية.

وفي ظل جهود عدد لا يحصى من الأشخاص والكثير من البلدان لتقديم المساعدات للبلدين المنكوبين، شكلت بعض المساعدات صدمة كبيرة، إذ تضمّن العديد منها تبرعات وصفت بأنها "غير لائقة".