تقرير: أعمال الفنانين العراقيين عُرضة للتزييف
تعاني الأعمال الفنية العراقية من محاولات تزييف، لاسيما بعد الفوضى التي غرق فيها العراق، العام 2003 بعد الغزو الأمريكي، وسقوط نظام صدام حسين.
ونجت لوحة شاكر حسن السعيد، الموجودة في متحف بغداد، والمعنونة "الموت للاستعمار" من التهريب الذي حصل للأعمال الفنية العراقية منذ ذلك الحين، وفق ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وأحيانًا، تصل لوحات الرسام شاكر حسن السعيد الذي توفي، العام 2004، إلى 100 ألف دولار في غرف المزاد.
وتُعد لوحة "الموت للاستعمار"، بدرجاتها الغامقة التي تتراوح بين الرمادي والأزرق، إحدى جواهر الفن العراقي، وتشهد هذه اللوحة التي أُنجزت في سبعينيات القرن الماضي على هذه العقود المزدهرة للفنون التشكيلية العراقية، عندما كان شاكر حسن السعيد مع جواد سليم، ومجموعة أخرى من الفنانين، يعملون ضمن مجموعة بغداد للفن الحديث.
مديرة مؤسسة رؤيا للفن المعاصر، الكاتبة تمارا الجلبي، قالت إن "لأعمال شاكر حسن السعيد أهمية كبيرة بالفن العراقي الحديث، بل وفي الفن الشرق الأوسطي كله".
من جانبه، قال نجل الفنان محمود شاكر حسن السعيد، لوكالة "فرانس برس" إنه حرصًا على حماية تراث الفنان شاكر، "أدرجنا أرشيفه الكامل حوالي 3 آلاف عمل في المجمل، وسيتم نشر كتالوج قريبًا"، معتبرًا ذلك "حصانة ضد التزوير".
وعبر عن غضبه قائلًا إنه مع الفوضى التي اندلعت في العراق العام 2003، وبهدف الربح، هناك محاولات لنسخ الأعمال الفنية.
وفي اتصال مع دور المزادات والمعارض الدولية، قالت: "لقد توقفنا عن بيع العديد من المنتجات المقلدة".
وأوضحت تلك الدور:"اكتشفنا مؤخرًا عملًا فنيًا مزيفًا في بغداد، واتصلنا بالمعرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإزالة اللوحة، لكن دون جدوى".
واختفت الأعمال الفنية الحديثة من الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وأول ضحايا الاتجار والتزوير هم رواد الفن العراقي الحديث، حيث اختفت أعمالهم، من أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، مع سرقة آلاف القطع من المتاحف والمؤسسات في العام 2003.
وتعد أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي الاقتراب من العائلة أو الأصدقاء، حتى الفنان نفسه إذا كان على قيد الحياة، أو الأكاديميين للتأكد من أصالة اللوحات.
بدوره، قال جامع التحف في الإمارات العربية المتحدة سلطان سعود القاسمي، إن"الفن العراقي الحديث أو المعاصر، من أهم مصادر الإنتاج الفني في الوطن العربي"، موضحًا أن الأعمال العراقية من حيث ثمنها من ضمن "المرتبات العشرة للأعمال الأعلى ثمنًا في المنطقة".
وأكد القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وهو متحف في الشارقة يعرض فيه أكثر من 1000 عمل من العالم العربي، أن بعض الأعمال الفنية العراقية تباع بمئات الآلاف من الدولارات، مستشهدًا بأعمال كاظم حيدر أو ضياء العزاوي.
وأضاف: "المقلدون يلاحظون نتائج المزادات، إنه حافز لصنع أعمال مزورة بحرفية أعلى وأعلى".
من جانبه، أوضح نجل الفنان، وهو طبيب خمسيني يتواصل بشكل دائم مع دور المزادات والمعارض الدولية، ويعيش في العاصمة بغداد: "بعد 2003 حصلت فوضى في العراق على الصعد كافة، وطالت الفنون طبعًا".
وتابع: هذه الظروف أتاحت الفرصة "لبعض النفوس الضعيفة لمحاولة تقليد الأعمال والإفادة منها ماديًا "، مضيفًا: "لقد أوقفنا الكثير من محاولات بيع أعمال مزورة".
وبحسب "لوفيغارو" الفرنسية، يظهر لغز المصادقة والمطابقة في جميع أنحاء المنطقة - في مصر ولبنان وسوريا مثلًا، وفي بعض الأحيان من الصعب التأكد 100% من أصالة اللوحة - لكن "المشكلة حادة بشكل خاص في العراق بسبب حزمة التحديات: هجرة الفنانين، الحروب المتتالية"، وفق ما يقول سلطان القاسمي.
سمعة الفن العراقي
ولا يزال المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد التابع لوزارة الثقافة يبحث، اليوم، عن أعمال مسروقة، بحسب المدير السابق علي الدليمي المتقاعد حديثًا.
وأوضح الدليمي: "قبل العام 2003 كان لدينا 8 آلاف عمل، واليوم يوجد نحو ألفين".
وأضاف أن المتحف اقتنى بعد الغزو الأمريكي "أعمالًا فنية جديدة وأعمالًا مفقودة أعيدت إليه"، إلا أن التحديات ما زالت كثيرة، فقبل العام 2003 "لم تكن لدينا تقنية في حفظ الأعمال، كان التوثيق كتابيًا فقط، ولذلك لا نستطيع حاليًا أن نطالب بتلك الأعمال لأنها غير موثقة لدينا".
وقال إنه في العام 2017، وبسبب "خلاف حول الملكية"، أعلنت دار كريستيز أنها ستسحب من المزاد في دبي لوحة رسمها فائق حسن العام 1968، ورغم ذلك لم تتم إعادة اللوحة إلى العراق، وحينها أوضحت نائبة عراقية أن هذه اللوحة ربما عرضت في نادٍ تابع لوزارة الدفاع قبل تهريبها إلى الخارج.
فيما طالب الناقد الفني صلاح عباس المؤسسة الحكومية الثقافية باللجوء إلى قضاة وقانونيين لسن القوانين لمواجهة ظاهرة تقليد الأعمال الفنية و تزويرها، مضيفًا "في العراق نعيش صخب السياسة، لا توجد أية حماية للعمل الفني، ما حجب سن قانون يحد من ظاهرة التزوير".
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية، صحيفة لوفيغارو.