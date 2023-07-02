تقرير: أعمال الفنانين العراقيين عُرضة للتزييف

مديرة مؤسسة رؤيا للفن المعاصر، الكاتبة تمارا الجلبي، قالت إن "لأعمال شاكر حسن السعيد أهمية كبيرة بالفن العراقي الحديث، بل وفي الفن الشرق الأوسطي كله".

من جانبه، قال نجل الفنان محمود شاكر حسن السعيد، لوكالة "فرانس برس" إنه حرصًا على حماية تراث الفنان شاكر، "أدرجنا أرشيفه الكامل حوالي 3 آلاف عمل في المجمل، وسيتم نشر كتالوج قريبًا"، معتبرًا ذلك "حصانة ضد التزوير".

وعبر عن غضبه قائلًا إنه مع الفوضى التي اندلعت في العراق العام 2003، وبهدف الربح، هناك محاولات لنسخ الأعمال الفنية.

وفي اتصال مع دور المزادات والمعارض الدولية، قالت: "لقد توقفنا عن بيع العديد من المنتجات المقلدة".

وأوضحت تلك الدور:"اكتشفنا مؤخرًا عملًا فنيًا مزيفًا في بغداد، واتصلنا بالمعرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإزالة اللوحة، لكن دون جدوى".

واختفت الأعمال الفنية الحديثة من الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وأول ضحايا الاتجار والتزوير هم رواد الفن العراقي الحديث، حيث اختفت أعمالهم، من أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، مع سرقة آلاف القطع من المتاحف والمؤسسات في العام 2003.

وتعد أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي الاقتراب من العائلة أو الأصدقاء، حتى الفنان نفسه إذا كان على قيد الحياة، أو الأكاديميين للتأكد من أصالة اللوحات.

بدوره، قال جامع التحف في الإمارات العربية المتحدة سلطان سعود القاسمي، إن"الفن العراقي الحديث أو المعاصر، من أهم مصادر الإنتاج الفني في الوطن العربي"، موضحًا أن الأعمال العراقية من حيث ثمنها من ضمن "المرتبات العشرة للأعمال الأعلى ثمنًا في المنطقة".

وأكد القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وهو متحف في الشارقة يعرض فيه أكثر من 1000 عمل من العالم العربي، أن بعض الأعمال الفنية العراقية تباع بمئات الآلاف من الدولارات، مستشهدًا بأعمال كاظم حيدر أو ضياء العزاوي.

وأضاف: "المقلدون يلاحظون نتائج المزادات، إنه حافز لصنع أعمال مزورة بحرفية أعلى وأعلى".

من جانبه، أوضح نجل الفنان، وهو طبيب خمسيني يتواصل بشكل دائم مع دور المزادات والمعارض الدولية، ويعيش في العاصمة بغداد: "بعد 2003 حصلت فوضى في العراق على الصعد كافة، وطالت الفنون طبعًا".

وتابع: هذه الظروف أتاحت الفرصة "لبعض النفوس الضعيفة لمحاولة تقليد الأعمال والإفادة منها ماديًا "، مضيفًا: "لقد أوقفنا الكثير من محاولات بيع أعمال مزورة".

وبحسب "لوفيغارو" الفرنسية، يظهر لغز المصادقة والمطابقة في جميع أنحاء المنطقة - في مصر ولبنان وسوريا مثلًا، وفي بعض الأحيان من الصعب التأكد 100% من أصالة اللوحة - لكن "المشكلة حادة بشكل خاص في العراق بسبب حزمة التحديات: هجرة الفنانين، الحروب المتتالية"، وفق ما يقول سلطان القاسمي.