هيا الشعيبي تعلن "مسامحتها" لإلهام الفضالة

وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة إلى مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وأعلنت الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات" مسامحتها لإلهام الفضالة، مؤكدة أن "قلبها صفا من ناحيتها"، ملمحة في ذات الوقت إلى أن إلهام من بدأت المشكلات برفعها القضايا.

وعلقت في معرض حديثها: "أقول من سنابي وأنا بالعراق، يا إلهام الفضالة إذا فيه بقلبي شي عليك راح ووطاح، وخليكِ بعيدة وسعيدة، بس انتي اللي رفعتي القضايا. أنا ما رفعت شي".