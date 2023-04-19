هيا الشعيبي تعلن "مسامحتها" لإلهام الفضالة
وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة إلى مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.
وأعلنت الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات" مسامحتها لإلهام الفضالة، مؤكدة أن "قلبها صفا من ناحيتها"، ملمحة في ذات الوقت إلى أن إلهام من بدأت المشكلات برفعها القضايا.
وعلقت في معرض حديثها: "أقول من سنابي وأنا بالعراق، يا إلهام الفضالة إذا فيه بقلبي شي عليك راح ووطاح، وخليكِ بعيدة وسعيدة، بس انتي اللي رفعتي القضايا. أنا ما رفعت شي".
ونفت أن تكون قد تسببت بأذى للفضالة بأي شكل من الأشكال: "وأنت تقدري تسكرين هذا كله، وأنا ما أذيتج. أنت أذيتيني وأنت عارفة شلون، الله يسامحك، وعساج سعيدة وبعيدة وخري عني، إنما الأعمال بالنيات ورح تم بنت الخليج والكويت الفنانة الكوميدية اللي الكل يحبها".
وعاد التوتر بين الفنانتين الكويتيتين عقب سؤال وجهته الإعلامية سارة الدندراوي لإلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر عن حقيقة قطعها رزق هيا الشعيبي – دون أن تسميها - لتنفي الفضالة ذلك، مشددة على أنها "السبب في دخولها بوتيكات".
وإثر ذلك، خرجت الشعيبي للرد في فيديو بثته في "سناب شات" مستنكرة تصريحات الفضالة، وقالت: "تعايرني ببوتيكات إنها نمبر وان، الرزاق الله صج، بس عمري من دخلت بوتيكات ما سمعت ولا مشهورة تقول أنا نمبروان".
وطالبت الشعيبي مواطنتها الفضالة بأن تثبت صحة كلامها بـ"طردها من بوتيكات": "إذا إنت على كلامج صج مدخلتيني، روحي وطلعيني الحين من بوتيكات".