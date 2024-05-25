مصر.. "سفاح التجمع" يُدلي باعترافات "مروعة"

أدلى المتهم في القضية، المعروفة إعلاميًا في مصر بـ"سفاح التجمع" باعترافات "مروعة"؛ على خلفية اتهامه بقتل عدد من السيدات بمحافظات مختلفة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه كان يسعى لإقامة علاقة محرمة مع الضحية ثم يجبرها على تناول مخدر "الآيس" أثناء الممارسة تمهيدا لقتلها.

وبين أنه كان يقوم باصطياد ضحاياه عبر الإنترنت والكافيهات والملاهي الليلية، وأنه مدمن لمخدر "الآيس" ويهوى الإتيان بأفعال "سادية" تحقق له النشوة أثناء ممارسته العلاقة مع الضحية، التي يقتلها بعد أن يكتمل "تعذيبه الجنسي" لها.

وأضاف المتهم أنه خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن عمل مدرسًا وانفصل عن زوجته بعد أن أنجب منها طفلًا يبلغ من العمر حاليا 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه اختبأ بإحدى الحدائق العامة بالقاهرة حين سمع باكتشاف الشرطة لجرائمه وبحثها عنه.