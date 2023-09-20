دراسة: أكثر من نصف الشباب الإسباني معرضون للعنف الجنسي
أظهرت دراسة أجرتها مؤسستا "موتوا مادريلينيا" و"فاد جوفينيل" أن 51.5% من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا في إسبانيا، يعتقدون بأنهم قد يتعرضون للعنف الجنسي.
وقدمت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، وجمعت آراء وتصورات أكثر من 1500 شاب تحت سن الثلاثين، بيانات مثيرة للقلق حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى هذه الفئة العمرية.
وأقر 51.1% من هؤلاء بأنهم أقاموا علاقات جنسية غير محمية أو محفوفة بالمخاطر مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، في حين صرّح 19% من أولئك الشباب بأنهم يقيمون هذه العلاقات بشكل متكرر.
وسلطت الدراسة الضوء على السلوكيات الخطرة الشائعة الأخرى، مثل قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات، مشيرة إلى أن 21.2% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع قادوا سياراتهم بعد تدخين الحشيش مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، في حين فعل9.1% ذلك بشكل متكرر.
وحذرت الدراسة من مخاطر تنامي هذه السلوكيات، حيث ارتفع استهلاك الكوكايين والحبوب بأكثر من نقطة واحدة مقارنة مع عام 2019، ووصلت إلى 7.9% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 29 عامًا، بينما وصلت هذه خلال العام 2019 إلى 6.8%.
كما كشفت الدراسة أن الرجال يتفوقون على النساء في جميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمت دراستها بنسب مضاعفة، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الأصغر سناً، من 15 إلى 19 عاما، هم الذين يميلون إلى اتخاذ مواقف أكثر خطورة مقارنة بالفئة العمرية الأكبر سناً.
المصدر: صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية