دراسة: أكثر من نصف الشباب الإسباني معرضون للعنف الجنسي

أظهرت دراسة أجرتها مؤسستا "موتوا مادريلينيا" و"فاد جوفينيل" أن 51.5% من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا في إسبانيا، يعتقدون بأنهم قد يتعرضون للعنف الجنسي.

وقدمت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، وجمعت آراء وتصورات أكثر من 1500 شاب تحت سن الثلاثين، بيانات مثيرة للقلق حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى هذه الفئة العمرية.

وأقر 51.1% من هؤلاء بأنهم أقاموا علاقات جنسية غير محمية أو محفوفة بالمخاطر مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، في حين صرّح 19% من أولئك الشباب بأنهم يقيمون هذه العلاقات بشكل متكرر.