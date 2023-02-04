سبب وفاة المغرد السعودي الشامخ أبو خالد

نقلت وسائل إعلام محلية على لسان مقربين من المغرد السعودي راكان القحطاني، المشهور باسم الشامخ أبو خالد، أن سبب وفاته المفاجئة هو إصابته بنوبة قلبية حادة.

وقالت المصادر المقربة من المغرد السعودي الراحل، إن الشامخ تعرض لنوبة قلبية مساء الجمعة نقل على إثرها للمستشفى ولكنه وصل متوفيا.

ونعى أقارب وأصدقاء للمغرد السعودي المعروف في موقع تويتر وخبير التقنية، راكان القحطاني، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.