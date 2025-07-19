مقتل 6 أشخاص في نزاع عشائري بالعراق (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، على طريق عام في محافظة البصرة، جنوب العراق، خلال اشتباك مسلح اندلع على خلفية نزاع عشائري.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة، فوضى في المكان خلال محاولة إسعاف المصابين في الاشتباك قبل أن تعلن وزارة الداخلية تدخل الشرطة والسيطرة على الوضع.

وقالت الوزارة في بيان، إن شرطة البصرة ألقت القبض على المتهمين بالمشاجرة المسلحة في قضاء أبي الخصيب بين بين أولاد عمومة بسبب خلاف عائلي شخصي.

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وأوضحت أن المشاجرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين من طرفي المشاجرة بعد تنفيذ مداهمات سريعة.

وأضافت الوزارة ان الشرطة ضبطت أسلحة مختلفة منها سلاح BKC، وبندقيتين، ومسدس، فضلاً عن أسلحة بيضاء وست سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

لكن وسائل إعلام محلية، قالت عن بين القتلى الستة شخص لا علاقة له بطرفي النزاع العشائري.

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وذكر موقع "الجبال" الإخباري المحلي، أن النزاع العشائري المسلح بدأ خلال الفترة الماضية بخلاف وتوتر حول من يتولّى "الشيخة" (الزعامة) داخل العشيرة.