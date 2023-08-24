تعتبرها كأبنائها.. أردنية تُربي السلاحف لأكثر من 20 عامًا
بشغف ورعاية، تربي الأردنية عبير البلبيسي السلاحف البحرية والبرية منذ أكثر من 20 عامًا في حديقة منزل عائلتها بعّمان، في إطار دعوتها لحماية هذه الزواحف.
وبدأت علاقة عبير البلبيسي، مؤسسة ورئيسة الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحرية والبرية، بالسلاحف عندما وجد والدها واحدة منها في حديقة منزلهم.
وبينما تتفقد إحدى سلاحفها قالت لتلفزيون رويترز، "بدأت فكرتي في تربية السلاحف عندما وجد والدي أول سلحفاة في حديقة البيت، وفرحنا بها كثيرًا لوجود حيوان أليف لدينا، وكنا نسمع دائمًا أن السلاحف كائن لطيف ومسكين ووجودها في البيت يجلب الحظ والرزق".
ومع وجود عشرات السلاحف حولها، صممت عاشقة السلاحف مساحة خاصة لحيواناتها الأليفة تتسع لنحو 30 سلحفاة مختلفة الأحجام والأعمار.
وقالت عبير البلبيسي الحاصلة على درجة الدكتوراة في العلوم البيئية المائية "أصبحت السلاحف تجلب لي السعادة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتي ولا تكتمل سعادتي دونها، السلاحف بالنسبة لي مثل أولادي تنتظرني يوميًا كي أتفقدها وأضع لها الطعام، وإذا تأخرت عليها أسأل والدتي عنها وإذا ما قامت بإطعامها وتفقدها".
ومنذ تأسيسها في العام 2011، أطلقت "الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحرية والبرية" مجموعة متنوعة من الحملات لزيادة الوعي بخصوص هذه الكائنات.
وشمل ذلك تنظيم فعاليات بالمدارس، وأنشطة للأطفال؛ لتعريفهم بالتهديدات التي تواجه هذه الزواحف وكيفية توفير أفضل رعاية لها.
وأوضحت عبير أنها تحزن بشدة عندما تفقد إحدى سلاحفها قائلة: "أتذكر أنني بكيت كثيرًا عندما نفقت عندي أول سلحفاة في البيت، وبكيت عليها مثل الأطفال؛ لأن الأمر ليس سهلًا في روح، لذا أقوم بتفقد السلاحف كثيرًا وأحاول معرفة وجود أي مشكة صحية لديها كي أتداركها بالوقت المناسب".
وبالإضافة إلى جمعيتها، تقول المدافعة عن السلاحف البحرية والبرية، إنها فخورة بحصولها على جوائز دولية لجهودها في زيادة الوعي من أجل حماية هذه الكائنات المهددة.