تعتبرها كأبنائها.. أردنية تُربي السلاحف لأكثر من 20 عامًا

وبينما تتفقد إحدى سلاحفها قالت لتلفزيون رويترز، "بدأت فكرتي في تربية السلاحف عندما وجد والدي أول سلحفاة في حديقة البيت، وفرحنا بها كثيرًا لوجود حيوان أليف لدينا، وكنا نسمع دائمًا أن السلاحف كائن لطيف ومسكين ووجودها في البيت يجلب الحظ والرزق".

ومع وجود عشرات السلاحف حولها، صممت عاشقة السلاحف مساحة خاصة لحيواناتها الأليفة تتسع لنحو 30 سلحفاة مختلفة الأحجام والأعمار.

وقالت عبير البلبيسي الحاصلة على درجة الدكتوراة في العلوم البيئية المائية "أصبحت السلاحف تجلب لي السعادة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتي ولا تكتمل سعادتي دونها، السلاحف بالنسبة لي مثل أولادي تنتظرني يوميًا كي أتفقدها وأضع لها الطعام، وإذا تأخرت عليها أسأل والدتي عنها وإذا ما قامت بإطعامها وتفقدها".