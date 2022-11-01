السجن عامين لطبيب كويتي اعتدى على زميله

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بسجن طبيب، مدة عامين مع الشغل، وذلك بعد إلغائها حكمًا سابقًا بالامتناع عن النطق بالعقاب.

وجاء حكم المحكمة بعد اتهام الطبيب بقيامه بالتعدي على طبيب آخر بالضرب.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد "رفضت المحكمة طلب المتهم إلغاء عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب وذهبت لتأييد طلب النيابة العامة بالتشديد في العقوبة".

وفي التفاصيل، فإن طبيبًا، كويتي الجنسية، ويعمل رئيس قسم الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية، اعتدى بالضرب على طبيب آخر في مكتبه؛ بسبب خلاف إداري في العمل.

وشهد ضابط الواقعة أمام المحكمة بأن تحرياته دلت على قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، كما شهد طبيبان بأنهما شاهدا واقعة التعدي.