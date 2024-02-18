حفريات ديناصورات مكتشفة في المغرب تقدم أدلة جديدة

وفَّر اكتشاف حفريات "أبيليصور" جديدة في المغرب أدلة يمكن أن تساعد بإعادة بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري، الذي يقع قبل ما بين 145 و66 مليون سنة، بحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وووفقًا للصحيفة، "عُثر على الحفريات في قاع بحر قديم ويعود تاريخها إلى المليون سنة الأخيرة من عمر الديناصورات، عندما كان جزء كبير من القارة الأفريقية مغمورًا تحت البحار".

ومن بين عظام الأسماك وقشورها وأسنان سمك القرش والزواحف البحرية، عثر الباحثون أيضًا على عظام ديناصورات برية.

وقال نيكولاس لونجريتش، كبير المحاضرين في علم الحفريات وعلم الأحياء التطوري بجامعة باث، إنه "من غير الواضح" كيف انتهى الأمر بهذه الحفريات في الرواسب البحرية.

وأضاف أنه "من المحتمل أن الديناصورات سبحت إلى الجزر بحثًا عن الطعام، كما تفعل الغزلان والفيلة اليوم، وربما غرق بعضها الآخر أو جرفتهم الفيضانات أو العواصف إلى البحر، أو غرقوا في الأنهار التي حملتهم إلى المحيط".