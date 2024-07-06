فيكتوريا ستارمر تلفت الأنظار بـ"فستانها الأحمر"

بينما كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر يلقي خطابه الرسمي الأول في داونينغ ستريت، بعد ظهر أمس الجمعة، أذهلت زوجته الجميع بفستان أحمر متوسط الطول قبل أن تدخل إلى مقر الحكومة مع زوجها متشابكي الذراعين.

بعد فوز ساحق لحزب العمال، خطت السيدة فيكتوريا ستارمر خطواتها الأولى في الشارع كزوجة لرئيس الوزراء مرتدية فستانًا جميلًا مفتوح الكتفين من ماركة الأزياء "ME+EM" التي تفضلها كيت ميديلتون.

وذكر موقع "ميرور" البريطاني، أن الفستان الأحمر مصنوع من قماش مقاوم للتجعد، وربما يكون هذا هو السبب وراء اختيار فيكتوريا لهذا الفستان في المناسبات المهمة، فهو خيار رائع لارتدائه طوال اليوم، أو في الأيام التي قد تلتقطين فيها صورًا مهمة، مثل حفل زفاف أو بالطبع دخول داونينغ ستريت.

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وأضاف الموقع أنّ الجيوب عملية تمامًا، دون أن تبدو كبيرة، بالإضافة إلى الأكمام القصيرة ذات التفاصيل المنقسمة التي تمنح الفستان بعض الحركة، مع توفير تغطية خفيفة للجزء العلوي من الذراعين.

"الليدي ستارمر" ليست الوحيدة التي تحب تفاصيل الأكمام المنقسمة، حيث إنها من التصاميم التي ارتدتها الإعلامية البارزة كات ديلي أيضًا مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هذا الفستان الكريمي المزين بالزهور من "مينت فيلفيت"، الذي كان من الممكن أن يكون خيارًا رائعًا آخر لدخول فيكتوريا إلى داونينغ ستريت.

وعلى الرغم من ندرة ظهورها طوال حملة رئيس الوزراء، إلا أن فيكتوريا ستارمر من المتوقع أن تكون إحدى أكثر سكان "10 داونينغ ستريت" أناقة. ولا نستطيع الانتظار لمعرفة الزي الذي ستختاره لحدثها المقبل.