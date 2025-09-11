حقيقة نقل الفنانة حياة الفهد إلى بريطانيا لاستكمال العلاج

أثارت شائعات متداولة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد وسفرها إلى بريطانيا لاستكمال رحلتها العلاجية، حالة من القلق في الأوساط الجماهيرية والفنية.

وبالرغم من تصريحات مدير أعمالها، يوسف الغيث، لـ "إرم نيوز" قبل أيام، التي أكد فيها أن الحالة الصحية للفنانة لم تشهد تدهورًا أو تحسنًا ملحوظًا منذ دخولها المستشفى قبل نحو أسبوعين، ونفى فيها بشكل قاطع دخولها في غيبوبة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج لا يزال يتعامل بجهود مكثفة مع مضاعفات الجلطة الدماغية، التي قد يتراوح علاجها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر حسب العوامل الصحية والعمرية؛ إلا أن هذه التوضيحات لم تُوقف تداول الشائعات بشأن حالتها.

وفي تواصل جديد لـ"إرم نيوز" مع يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة حياة الفهد لتوضيح حقيقة سفرها إلى بريطانيا لاستكمال العلاج، نفى الغيث ما تردد بشأن سفر حياة الفهد إلى بريطانيا، مؤكدًا أنها لا تزال في الكويت، ولم تغادر البلاد حتى الآن، على حد قوله.

وأوضح الغيث أنه تم إرسال الفحوصات والتقارير الطبية الخاصة بوضع الفنانة حياة الفهد الصحي الحالي إلى الجهات المختصة، مُشيرًا إلى أنهم بانتظار الرد طليعة الأسبوع المقبل، لتحديد واختيار المستشفى الأنسب لاستكمال رحلتها العلاجية، وفق تعبيره.

ويُذكر أن يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة حياة الفهد، قد أوضح السبت الماضي 6 سبتمبر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن حالة الفنانة حياة الفهد الصحية تأثرت بشدة بالجلطة الدماغية، لكنها لم تؤثر على أجهزة الجسم الحيوية، ونفى دخولها في غيبوبة، مؤكدًا أن تأثيرات الجلطة الدماغية جعلتها غير واعية، في حين تظل عيناها مفتوحتين دون إدراك.

وتمنى الغيث الشفاء للفنانة حياة الفهد، مُطالبًا جمهورها ومُحبيها بتكثيف الدعاء لها على أمل تحسن حالتها الصحية في الأيام المقبلة، ومؤكدًا أن الفريق الطبي المُعالج لها يعمل على قدم وساق في متابعة ورعاية حالة الفنانة على مدار ساعات اليوم، قائلًا: "لا نملك حاليًا إلا الدعاء ونقول: يا رب اشفها".