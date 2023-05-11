سماح أنور توجه رسالة خاصة لعادل إمام وتنتقد "إهانة" الفنانين

أعربت الممثلة المصرية سماح أنور، في رسالة وجهتها إلى مواطنها الفنان عادل إمام، عن محبتها الكبيرة له.

وقالت أنور عبر حسابها في فيسبوك: "أنا بحبك قوي"، وأرفقتها بهاشتاغات "الزعيم، في حب عادل إمام، العراف"، ورموز القلب الحمراء التعبيرية.