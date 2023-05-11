سماح أنور توجه رسالة خاصة لعادل إمام وتنتقد "إهانة" الفنانين
أعربت الممثلة المصرية سماح أنور، في رسالة وجهتها إلى مواطنها الفنان عادل إمام، عن محبتها الكبيرة له.
وقالت أنور عبر حسابها في فيسبوك: "أنا بحبك قوي"، وأرفقتها بهاشتاغات "الزعيم، في حب عادل إمام، العراف"، ورموز القلب الحمراء التعبيرية.
وخرجت الفنانة المصرية عبر بث مباشر على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن هناك جزءا كبيرا من الشعب المصري يكره الفن والفنانين، وأن بعض أصحاب العقارات يرفضون مبادرة وزارة الثقافة بوضع لافتة "عاش هنا" على المباني التي عاش فيها الفنانون الكبار الراحلون.
وكشفت سماح أنور أن ممثلي وزارة الثقافة عندما ذهبوا لوضع اللوحة على منزل والدها السيناريست أنور عبدالله ووالدتها سعاد حسين ومنزل شادية رفض أصحاب العقارات ذلك، وهددوا بتحطيم اللافتات في حال وضعها. وبينت أنها ستتقدم بشكوى رسمية بسبب ذلك، مؤكدة أن الفنانين في قلوب محبيهم مهما حدث.
وقالت إنها ستبلغ رسميا عن كل من يمنع تكريم وتقدير قيمة الفنانين الراحلين، قائلة: "إحنا بقينا وحشين أوي مهما الريس حاول يرتقي بالبلد مش هنعرف نعمل حاجة طول ما فيه ناس فينا مش عايزة حاجة كويسة تحصل للبلد، أنا بالنيابة عن أبناء الفنانين الراحلين والمواطنين اللي عارفين قيمة فن مصر كويس وبقول أرجوكم يا وزارة الثقافة إحنا في ظهركم".