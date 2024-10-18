بمعدل "عقدٍ كامل".. عادات غذائية تطيل العمر

وفقًا للأبحاث العلمية، يمكن أن تساهم العادات الغذائية الصحية في زيادة العمر المتوقع حتى عقد كامل. ولأن البشر يميلون إلى الروتين، فمن المحتمل أن تكون وجبة إفطارك هي نفسها كل يوم.

وإذا كنت ستتناول نفس الوجبة يوميا، فمن الأفضل أن تكون تلك الوجبة قادرة على إطالة حياتك. لذا ينصح الخبراء باعتماد وجبات معينة للإفطار

حيث تبدأ الدكتورة سوزان فيري، المتخصصة في الطب العائلي والطب المضاد للشيخوخة، يومها بتناول "بيض عضوي مع الخضروات الملونة".

ويتناول رغب سهجال، طالب الدكتوراه في جامعة ييل، عجة نباتية تحتوي على السبانخ والطماطم والفطر.

وكلاهما يوضح أن هذه الوجبات مليئة بالبروتين والفيتامينات والمعادن، التي تعزز صحة العضلات، الأمعاء، والقلب.

وقد أظهرت دراسة أن تناول البيض بانتظام يرتبط بانخفاض معدل الوفيات، كما أن النظام الغذائي المعتمد على "الخضروات" يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وجبات متنوعة تعزز الصحة

تختار الدكتورة مونيشا بهانوت تناول "بطاطا حلوة بنفسجية مع صلصة الكاجو" أو “زبادي جوز الهند مع بذور القنب والتوت الأزرق"’، حيث توفر هذه الوجبات مضادات أكسدة ودهون صحية تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات.

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محظورات

وينصح الخبراء بتجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الدهنية مثل النقانق واللحم المقدد، والتي ترتبط بانخفاض العمر المتوقع وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ويوصي الخبراء بتقليل السكريات المضافة مثل الموجودة في الحبوب المحلاة والزبادي المنكه.

ولإفطار يدعم طول العمر، ينصح الخبراء باالتركيز على الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على دهون صحية وبروتينات وكربوهيدرات معقدة، إلى جانب مضادات الأكسدة والبروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء.

ويقولون: ابدأ يومك بوجبة تعزز طول حياتك، وستجد نفسك تتبنى عادات صحية تدوم لسنوات عديدة.